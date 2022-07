Obra dá novo formato do Sistema Viário da Lagoa

Data de Publicação: 29 de setembro de 2016

A Av. Paulo Leivas Macalao, que passa por obra de duplicação para interligar o futuro viaduto EMTU e a rodovia Castelo Branco, segue a todo vapor e dentro do cronograma estabelecido. A área próxima à Lagoa foi aterrada para a construção de nova pista e já é possível observar o novo formato.

Obra iniciada em maio deste ano será a opção para mais de 70% do trânsito que passa pelo centro, rumo a Alphaville e a Rodovia Castelo Branco.

Reivindicação do prefeito Sergio Ribeiro junto ao Governo do Estado, a duplicação foi firmada em convênio com o FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), em 19 de novembro de 2015, com a liberação de R$ 16.454.332,09.

Parte do Sistema Viário da Lagoa, a Av. Paulo Leivas Macalao foi inaugurada em 30/12/2012. Após entrega da duplicação, ainda este ano, terá início a construção do viaduto, de responsabilidade da EMTU, que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Complexo Viário da Lagoa e à rotatória que dá acesso à Rua da Consolação.

Assim, quem trafega sentido o Polo Educacional (Etec/Fatec, FNC, Sesi), Parque da Lagoa, Tamboré/Alphaville e Rodovia Castelo Branco, não precisará mais passar pelo Centro de Carapicuíba, fluindo o trânsito local e favorecendo a mobilidade urbana.