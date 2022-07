Liberação de novo trecho da Marginal Cadaval traz maior fluidez no tráfego de veículos na Vila Menk

Data de Publicação: 4 de outubro de 2016

Mais uma parte da grande obra do PAC Cadaval foi entregue pelo prefeito Sergio Ribeiro no dia 17 de setembro: a Av. Marginal do Cadaval ganhou nova extensão na Vila Menk e os moradores da região já usufruem dos benefícios. Com a liberação do tráfego de veículos no trecho entre o CSU (Centro Social Urbano), no Ariston, e a Estrada das Acácias o trânsito na região da ficou com melhor fluidez.

A Rua Sampaio Viana e a Estrada do Aderno no sentido Estada das Acácias ficaram mais livres, pois quem acessa o largo da Vila Menk pela Marginal do Cadaval pode continuar na avenida sem precisar fazer desvios.

O próximo trecho a ser entregue, quefica entre a Estrada das Acácias e a Estrada do Pequiá, está em obras, com a construção da rede de drenagem para escoamento de água da chuva. Na sequência será iniciada a fase de pavimentação da avenida e em breve será divulgada a data de inauguração desta nova etapa.

PAC Cadaval é uma grandiosa obra que inclui a canalização do córrego Cadaval e construção de nova avenida que permitirá a ligação da Vila Sulamericana, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce, desafogando o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal avenida da cidade.

Por meio do PAC Cadaval, milhares de pessoas que viviam em áreas de vulnerabilidade social, tiveram suas vidas transformadas, já que para ser canalizado é preciso que as famílias sejam retiradas e passem a morar em imóveis construídos pelo próprio Programa.