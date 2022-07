Copa Veteraníssimo – Série Prata começa neste domingo

Data de Publicação: 5 de outubro de 2016

Pela primeira vez na história do futebol amador de Carapicuíba, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a Série Prata do Campeonato Municipal Veteraníssimo. Ao todo 16 equipes divididas em quatro grupos participarão do torneio.

Todos os jogos da 1ª fase da competição serão realizados aos domingos no Campo da Vila Cretti. Confira a seguir os grupos e os jogos válidos pela 1ª rodada.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Sem Miseria Furacão Roma Capriotti Manganelli Maravilha Negra Toque De Primeira Imperatriz Paulistano Caracas Rosas De Ouro Jacaranda Tobas Maresias Tradição Turma Do Sete Rubro Negro

Jogos 1ª Rodada Copa Veteraníssimo de Futebol Série Prata