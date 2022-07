Copa Master tem rodada decisiva no próximo domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de outubro de 2016

A Copa Master de Futebol, torneio promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, terá no próximo domingo, 09 de novembro, os jogos válidos pela 5ª e última rodada da fase de classificação.

Estarão em disputa oito vagas para a fase de quartas de finais e mesmo as equipes já classificadas (Meio Século, Renegados e Velha Guarda) dependem dos resultados para saberem se terão a vantagem do empate na fase seguinte do torneio. Confira a seguir os jogos marcados para o próximo domingo.

Jogos da 5º Rodada Copa Masters