Congresso Técnico define sistema de disputa da Copa dos Campeões 2016

Data de Publicação: 5 de outubro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba e do Departamento de Futebol Amador promoveu no último dia 29 Congresso Técnico da Copa dos Campeões Municipais de Futebol da Série Ouro.

Na reunião as 13 equipes que participarão da competição acompanharam o sorteio que dividiu os times em três grupos, sendo dois com quatro clubes e um com cinco. Na primeira fase todos jogam entre si dentro, em turno único. Avançam as quartas de finais os dois melhores colocados de cada grupo e mais duas equipes por índice técnico.

A copa dos Campeões 2016 terá seu início no dia 02 de novembro e a grande decisão está prevista para o dia 18 de dezembro. Confira a seguir os grupos e os jogos da primeira rodada.

Grupo A Grupo B Grupo C Palmeirinha Camaleão Unidos Cohab V Vasco Da Gama Ajax Bola Branca Maresias Planalto Familia Gopiuva Barcelona Manchester Sem Compromisso

Jogos da 1ª Rodada Copa dos Campeões