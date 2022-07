Quartas de finais da Copa Master acontecem neste domingo

Data de Publicação: 13 de outubro de 2016

A Copa Master de futebol, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba inicia no próximo domingo, 16, os confrontos válidos pela fase de quartas de finais da competição.

Os jogos foram definidos após a 1ª fase do torneio e agora as equipes Meio Século, Renegados, Santa Catarina e Velha Guarda jogam com a vantagem do empate para avançarem às semifinais.

Todos os jogos das quartas de finais serão realizados no Campo da INAC, localizado na Av. Comendador Dante Carraro, 333, Cidade Ariston. Confira a seguir os resultados da última rodada, a classificação e os jogos a serem disputados no próximo domingo.

Carapicuíba esta na final da Copa “Bom de Bola, 10 na Escola

As seleções sub-8 e sub-10 de futsal masculino, formada pelos alunos das escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba, estão na final da Copa “Bom de Bola, 10 na Escola” realizada na cidade de Cajamar.

Em ambos os jogos das semifinais a seleção carapicuibana superou as equipes da cidade de Itú. O sub-8 venceu por 2 a 0, enquanto a equipe sub-10 garantiu vaga na final ao vencer por 5 a 4.

Na decisão, a ser realizada no próximo sábado, 15, a seleção sub-10 de Carapicuíba enfrentará às 11h o Sampa Futsal, enquanto a equipe sub-8 jogará às 11h40 contra os donos da casa, a seleção de Cajamar.

As finais serão disputadas no Ginásio Lamartine de Paula Lima, localizado na Av. Professor Walter Ribas de Andrade s/n, Centro – Cajamar, próximo da Prefeitura e da Câmara Municipal.