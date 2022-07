Atividades marcam Campanha Outubro Rosa para conscientização ao câncer de mama

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de outubro de 2016

Mantendo a tradição de chamar a atenção da população para a importância da detecção precoce do câncer de mama, a cidade de Carapicuíba preparou na terça-feira, 18, uma série de atividades no Calçadão para marcar as atividades do “Outubro Rosa”.

Durante todo o dia, serviços como Prevenção Bucal, Consulta Médica, Fisioterapia, Enfermagem, Saúde Mental, NAIC, Oficina Alto Estima, Corte de Cabelo, Esmaltamento, Design de Sobrancelhas, Limpeza de Pele e Maquiagem ficaram disponíveis aos munícipes.

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo, marcando a data com o laço e a iluminação de áreas públicas com a dor rosa, a fim de motivar a sociedade com a causa. A melhor forma de luta contra a doença é a informação e a prevenção através do exame da mama e de consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário. Atualmente Secretaria de Saúde mantém convênio com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), AME (Cohab 5), Hospital Geral de Itapevi e Hospital das Clínicas para a realização de exames de mamografia, com agendamento pela Unidade Básica de Saúde.

Durante o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde estão realizando, palestras e atividades voltadas para o Mês de Prevenção ao Câncer de Mama.