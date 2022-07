Futsal é campeão em Cajamar

Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de outubro de 2016

A seleção de futsal masculina sub-10 da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, formada pelos alunos das escolinhas da modalidade, conquistou no último sábado, 20, o título da Copa “Bom de Bola, 10 na escola”, realizado na cidade Cajamar.

Na decisão a seleção carapicuibana venceu os donos da casa (Cajamar) de virada pelo placar de 4 a 3. Além do título, Carapicuíba obteve o prêmio de defesa menos vazada e de artilheiro do campeonato com o atleta Gabriel, com 11 gols.

Já a categoria sub-8 de Carapicuíba ficou com o troféu de vice-campeão, ao perder ao decisão para o Sampa Futsal por 7 a 4.