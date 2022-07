Veteraníssimo Série Ouro chega a 4ª rodada

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de outubro de 2016

O Campeonato Municipal Veteraníssimo Série Ouro, Promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, terá no próximo fim de semana os confrontos da 4ª rodada da fase de classificação.

Ao todo serão realizados seis jogos, dois no sábado e quatro no domingo. Todos os confrontos acontecerão no Estádio do Niterói. Confira a seguir os resultados da 3ª rodada, a classificação e as partidas da 4ª rodada.