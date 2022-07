Semifinais da Copa Master 2016 acontecem neste domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de outubro de 2016

A Copa Master de Futebol 2016, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, já tem definidos os confrontos das semifinais da competição que será realizado no próximo domingo, 23, no Estádio do Niterói.

Nas quartas de finais todas as equipes que jogavam pelo empate avançaram. Meio Século venceu o 07 de setembro por 5 a 1, mesmo placar da vitória do Renegados ante o XI Garotos. Já o Santa Catarina superou o Vasco da Gama vencendo por 3 a 0, enquanto o Velha Guarda obteve a classificação derrotando o Vida Mansa por 2 a 0.

Os jogos válidos pela semifinal da Copa Master de Futebol 2016 acontecem neste domingo, 23, no Estádio do Niterói. A partir das 8h30 jogam Meio Século e Velha Guarda e na sequência, às 10h, Renegados e Santa Catarina se enfrentam pela vaga na decisão. Nesta fase da competição, em caso de empate, a vaga será decidida nas