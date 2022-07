Prefeitura inaugura novo trecho da Av. Marginal do Cadaval

Data de Publicação: 27 de outubro de 2016

Mais um trecho da Av. Marginal do Cadaval foi entregue pelo prefeito Sergio Ribeiro nesta quinta, 27, com a liberação do tráfego de veículos na rotatória que liga a Estrada Ernestina Vieira à Rua Serra dos Cristais (região do Parque do Planalto). Esta obra de pavimentação é fundamental para a circulação de veículos que tende a aumentar com a inauguração de um shopping na região.

Em 17 de setembro foi inaugurado o trecho da Av. Marginal do Cadaval da Av. Marginal do Cadaval entre o CSU (Centro Social Urbano) no Ariston e Estrada das Acácias. O fluxo de veículos ficou mais eficiente já que a Rua Sampaio Viana e a Estrada do Aderno no sentido Estada das Acácias ficaram mais livres, pois quem acessa o largo da Vila Menk pela Marginal do Cadaval pode continuar na avenida sem precisar fazer desvios.

O PAC Cadaval é uma grandiosa obra que inclui a canalização do córrego Cadaval e construção de nova avenida que permitirá a ligação da Vila Sulamericana, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce, desafogando o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal avenida da cidade.

O próximo trecho a ser entregue, que fica entre a Estrada das Acácias e a Estrada do Pequiá, está em obras, com a construção e em breve será divulgada a data de inauguração desta nova etapa.

Por meio do PAC Cadaval, milhares de pessoas que viviam em áreas de vulnerabilidade social, tiveram suas vidas transformadas, já que para ser canalizado é preciso que as famílias sejam retiradas e passem a morar em imóveis construídos pelo próprio Programa.