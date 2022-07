Veteraníssimo Série Ouro encerra a fase de classificação

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de outubro de 2016

O Campeonato Municipal de Futebol – Veteraníssimo / Série Ouro encerra neste fim de semana a fase de classificação. Ao todos serão realizadas 6 partidas, sendo 2 no sábado, 29, e 4 no domingo, 30, e todos os jogos serão realizados no Estádio do Niterói.

Ao término da 1ª fase 6 equipes seguirão na disputa pelo título da competição, o 1º colocado de cada grupo segue direto para a semifinal, enquanto o 2º e o 3º colocados de cada chave disputam as outras duas vagas.

.

Quatro jogos encerram a 2ª rodada do Veteraníssimo

Série Prata

O Campo da Vila Cretti receberá no próximo domingo, 30, 4 jogos do Campeonato Veteraníssimo Série Prata que encerrarão a 2ª rodada da competição. Os confrontos serão válidos pelos Grupos C e D.

Confira a seguir os resultados da 2ª rodada (grupos A e B), a classificação, e os jogos do próximo domingo.

TRADIÇÃO 1 X 3 FURACÃO TOQUE DE PRIMEIRA 1 X 2 ROSAS DE OURO MARESIAS 0 X 1 SEM MISÉRIA MARAVILHA NEGRA 0 X 3 CARACAS

CLASSIFICAÇÃO GERAL