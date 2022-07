Meio Século e Renegados decidem o título da Copa Master de Futebol 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de outubro de 2016

Estão definidos os finalistas da Copa Master de Futebol 2016, torneio promovido pela Prefeitura de Carapicuíba e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A decisão do título será neste domingo, 30.

O jogo coloca frente a frente, de um lado o Meio Século F.C. que tem o melhor ataque da competição (23 gols marcados), e do outro lado o Renegados F.C. com a melhor defesa do campeonato até o momento (2 gols sofridos).

Para chegar a finalíssima da Copa Master 2016, nas semifinais o Meio Século venceu o Velha Guarda por 2 a 0. Já o Renegados superou a equipe do Santa Catarina com o resultado de 3 a 0.

A grande final da Copa Master entre Meio Século e Renegados, acontece neste domingo, 30, a partir das 10h30 no Estádio do Niterói, entrada franca. Em caso de empate no tempo normal o vencedor será conhecido nas penalidades.