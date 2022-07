Região da Vila Dirce se estabelece como importante polo comercial com inauguração do Plaza Shopping Carapicuíba

Data de Publicação: 28 de outubro de 2016

Nesta quinta-feira, 27 de outubro, o prefeito Sergio Ribeiro participou da inauguração do primeiro Shopping Center de Carapicuíba. De manhã, o prefeito entregou mais um trecho da Av. Marginal do Cadaval, com a liberação do tráfego de veículos na rotatória que liga a Estrada Ernestina Vieira à Rua Serra dos Cristais (região do Parque do Planalto). Esta obra de pavimentação é fundamental para a circulação de veículos que tende a aumentar com a inauguração do Shopping.

Segundo informações da administração do empreendimento, o Grupo Del Rey investiu R$ 130 milhões e a expectativa de visitantes é de 30 mil pessoas por dia numa estrutura que conta com cinco salas de cinema (com três salas 3D), 216 lojas, ampla praça de alimentação fast food e dois restaurantes, além de mais de mil vagas para estacionamento e supermercado. O shopping estima faturamento mensal de aproximadamente R$ 160 milhões de reais.

O estabelecimento deve gerar cerca de 4 mil empregos, sendo 2,5 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos. Números expressivos que ganham ainda mais importância diante do cenário de crise atual, com o aumento dos índices de desemprego. “Carapicuíba mais uma vez se mostra como cidade de oportunidades tanto para empresários e investidores quanto para trabalhadores que buscam colocação profissional” destacou o prefeito Sergio Ribeiro.

A inauguração do shopping vem ratificar o grande desenvolvimento comercial que aconteceu na região da Vila Dirce nos últimos anos. O bairro aumentou a força dos pequenos comerciantes e também atraiu empresários de grandes franquias que encontraram na região a oportunidade de abrir seus negócios, como rede de academias, fast food, drogarias, confecções, etc.

A completa revitalização da Av. Inocêncio Seráfico feita pela Prefeitura em 2015 ofereceu melhor infraestrutura e acessibilidade aos comerciantes e consumidores, assim como as obras do PAC Cadaval que trouxeram melhores condições de vida aos moradores de bairros próximos como Vila Menck e Jardim Planalto.

Nos últimos anos Carapicuíba teve destaque em pesquisas (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, Revista Exame e Revista Frente Nacional de Prefeitos), que apontaram o grande volume de investimentos que a administração fez mesmo com o fato de a cidade ter a menor arrecadação da região. A chegada de diversos empreendimentos de médio padrão e a construção de aproximadamente 2 mil moradias para pessoas de áreas carentes e participantes de programas sociais possibilitaram à cidade um período único de crescimento habitacional, econômico e social.

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha para construir a cidade da vida de todo cidadão e esse é o caminho que está levando o município a uma nova realidade: a cidade que todos desejamos está a cada dia se tornando realidade.