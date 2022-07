Meio Século conquista Copa Master de Futebol 2016

Data de Publicação: 7 de novembro de 2016

A Copa Master de Futebol da Prefeitura de Carapicuíba, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tem o seu mais novo campeão. A equipe Meio Século F.C. conquistou o título da competição ao vencer o Renegados F.C. pela contagem mínima, 1 a 0.

O gol solitário que deu ao Meio Século o inédito troféu da Copa Master foi marcado na segunda etapa da partida pelo atacante Carlinho. Após o gol, a equipe do Renegados tentou a todo custo empatar o resultado do jogo, mas esbarrou na defesa adversária, que suportou bem o ímpeto do ataque do Renegados.

A cerimônia de premiação contou com a presença da Secretária de Esportes Fátima Brito que entregou os troféus de melhor treinador – Edson Galdêncio (Meio Século), treinador destaque – Gecci Rodrigues (Renegados), Bola de Bronze – Edson de Souza “Cobrinha” (Meio Século), Bola de Prata – Jonas Pereira (Renegados), Bola de Ouro – José Monteiro (Meio Século) e Por último ficou a premiação para o vice-campeão, Renegados, que também ficou com o título da defesa menos vazada com apenas três gols sofridos.