Formatura do Brasil Alfabetizado acontece neste sábado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de novembro de 2016

No próximo sábado, 12, a partir das 19h, acontece a formatura dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado no Centro de Formação Educacional, localizado à Avenida Brasil, 450, Cohab 1. O evento conta com a participação dos alunos que fizeram parte do primeiro ciclo do programa (conforme resolução de 2015), e seus familiares. Nesse ciclo, o Programa estabeleceu 50 salas de aula, totalizando 700 alunos.

O Brasil Alfabetizado é uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade para alunos acima de 15 anos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar em idade escolar.

Os ciclos duram oito meses, período em que os alunos adquirem conhecimentos de leitura e escrita. O próximo passo para aqueles que quiserem continuar estudando é o EJA – Educação de Jovens e Adultos, em que os alunos começam a cursar o ensino fundamental.

Desde 2009, Carapicuíba tem se engajado nesta luta, buscando parcerias com igrejas, associações, entidades e escolas, com o intuito de erradicar o analfabetismo na cidade. Já passaram pelo programa, contando com os atuais formandos, 3652 alunos.