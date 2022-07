Prefeitura apresenta obras para vereadores eleitos

Data de Publicação: 16 de novembro de 2016

Na última sexta-feira, 11 de novembro, o prefeito Sergio Ribeiro iniciou vistoria pelas 28 obras em andamento no município, frutos de convênios firmados com os governos Federal e Estadual. Sergio apresentou as futuras instalações de creches, terminais de ônibus, além de reformas de equipamentos públicos, aos vereadores da atual gestão e recém eleitos, além da vereadora e vice-prefeita eleita, Gilmara Gonçalves.

Por meio de um relatório entregue aos presentes, o prefeito apontou prazo de conclusão e valores de cada obra. Foram visitadas as seguintes obras: Sistema Viário da Lagoa (FUMEFI), Terminal Intermunicipal do Centro (EMTU), Terminal Intermunicipal Km 21 (EMTU), muro de arrimo (Vila Municipal), Creches Proinfância Cohab 5, Cohab 2 e Novo Horizonte (MEC/FNDE), Ginásio Tancredão e UBSs Cobab 2 e Florispina de Carvalho (Vila Dirce).

A vistoria continua na próxima segunda-feira, 21 de novembro, com saída prevista para 9h30 no Gabinete do Prefeito. A imprensa regional é convidada a acompanhar mais esta etapa.