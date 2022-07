Programa Brasil Alfabetizado encerra mais um ciclo

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de novembro de 2016

O Centro de Formação Educacional de Carapicuíba reuniu no último sábado, 12 de novembro, 584 alunos que concluíram o curso de alfabetização promovido pelo Programa Brasil alfabetizado, parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal, além de entidades, escolas e igrejas do município.

A formatura simbólica também reuniu parentes, amigos, profissionais da Secretaria Municipal de Educação e autoridades, como o prefeito Sergio Ribeiro, secretários e vereadores.

O Programa Brasil Alfabetizado é uma porta de acesso à cidadania para a elevação da escolaridade, direcionado para pessoas com idade acima de 15 anos que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar em idade escolar. Os ciclos duram oito meses, período em que os alunos adquirem conhecimentos de leitura e escrita. O passo seguinte para aqueles que querem continuar estudando é o EJA – Educação de Jovens e Adultos, em que os alunos começam a cursar o ensino fundamental.

Desde 2009, Carapicuíba está engajada na luta contra o analfabetismo, buscando parcerias com igrejas, associações, entidades e escolas. Já passaram pelo programa, contando com os atuais formandos, 3652 alunos. No último ciclo, o Programa estabeleceu 50 salas de aula, totalizando 700 alunos.