Cerimônia marca a inauguração da sede do COMCUCA em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de novembro de 2016

Na sexta-feira, 11, o prefeito Sergio Ribeiro, acompanhado do vice-prefeito Salim Reis, inaugurou a sede do Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba, o COMCUCA, que leva o nome de uma antiga moradora e benfeitora da Aldeia Jesuítica – Vitalina Azinari Fasoli, a dona Itália. O evento contou com a presença dos netos da homenageada, autoridades e convidados.

O papel do Conselho é construir políticas de cultura municipais, compartilhar a gestão e o encaminhamento de projetos, trabalhar a questão da cultura e viabilizar o aumento das atividades culturais no município.