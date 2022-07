Prefeitura apresenta nova sede do Crevim à população

Data de Publicação: 17 de novembro de 2016

O Crevim – Centro Especializado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, criado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (Secretaria de Governo) está em novo endereço e nesta sexta-feira, 18 de novembro, às 9h, abre suas portas à população para apresentar o novo espaço, que fica na Av. Rui Barbosa, 1230 – Centro.

O novo ambiente é tranquilo e harmonioso para o objetivo do serviço de acolhimento às mulheres. Além disso, foi possível melhorar a adequação dos espaços de atendimento às mulheres.

Durante a apresentação, os profissionais farão um diálogo sobre os avanços e perspectivas do atendimento e combate à violência contra as mulheres no município e em nível nacional.

Em nível municipal, será apresentada retrospectiva do que foi realizado para o atendimento às mulheres e o combate a violência e quais os desafios. Através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, criada em 2010, a Prefeitura trabalhou para elaborar e criar políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres.

Esta atividade faz parte também da reflexão do dia 25 de novembro que é o Dia internacional da não Violência contra as Mulheres. Neste dia, todo os países através dos movimentos de mulheres e dos governos fazem ações para que a sociedade reflita sobre esse fenômeno mundial e o mais perverso entre as discriminações sofridas pelas mulheres: a violência, sua causa, sua reprodução, e quais os caminhos a serem tomados para o combate à violência com as mulheres e para que trabalhe pela utopia de um dia, tanto as mulheres como os homens, crianças, pessoas idosas, enfim a sociedade como um todo, possa viver num mundo de paz, sem violência, solidária e fraterna.

Implantado pela Prefeitura de Carapicuíba em 2013, com recursos do Governo Federal, o Crevim é um espaço público, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O local oferece serviços gratuitos nas áreas de assistência social, psicologia e apoio jurídico, colaborando para a cidadania e autoestima das mulheres que passaram por situações de violência doméstica.