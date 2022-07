Prefeitura inaugura nova iluminação do Parque do Planalto

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 17 de novembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inaugura na quinta-feira, 17 de novembro, a nova iluminação do Parque do Planalto. A obra foi realizada com recursos municipais, vindos da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

No total, são 93 pontos de iluminação, com lâmpadas metálicas de 400 W.

Desde o início das atividades da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura entregou a iluminação completa do Parque da Aldeia de Carapicuíba, Parque Jandaia, Parque do Jardim Santa Brígida, Parque dos Paturis, concluindo com o Parque do Planalto.

Além disso, em todo município, já são cerca de 6.300 novos pontos de iluminação em diversos bairros como: 120 Casas, Rua Los Angeles, com cerca de 1K de extensão, e mais de 300 vielas, iluminação pública do condomínio Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.

Iluminação do entorno

As ruas Serra de Mailaski, Serra das Agulhas Negras, Pico do Jaraguá, Pico dos Agudos e Estrada Miguel Vieira, que estão nos arredores do Parque do Planalto, também receberam nova iluminação pública, ao total foram substituídas 40 lâmpadas amarelas de 250 W por lâmpadas brancas, que iluminam mais e são mais econômicas.