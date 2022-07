Inscrições abertas para a 34ª Corrida do Peru

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de novembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abriu inscrições para a 34ª Corrida do Peru, que acontece no dia 31 de dezembro. A prova marca o encerramento das esportivas da cidade em 2016.

As inscrições serão realizadas através do link disponível no Portal da Prefeitura de Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br) e podem ser feitas até 23 de dezembro, limitadas a 250 atletas, mesmo que atinjam o limite antes da data final.

A largada e a chegada acontecem na Praça da Aldeia Jesuíta de Carapicuíba, com percurso de 6,5 km. Na Aldeia Jesuítica haverá também a Corrida Infantil do Peruzinho, que será disputada em duas categorias, de 7 a 10 anos e de 11 a 15 anos que correrão, respectivamente, distâncias atribuídas na hora para incentivo e motivação ao esporte. Para a Corrida do Peru poderão participar 50 crianças e adolescentes que comparecerem ao local de prova no dia 31 de dezembro.

Clique aqui e veja o Regulamento