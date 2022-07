Semifinais do Campeonato Veteraníssimo Série Ouro acontecem domingo

Data de Publicação: 18 de novembro de 2016

O campeonato municipal de futebol Veteraníssimo – Série Ouro, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba terá no próximo domingo, 20, no Estádio do Niterói, os confrontos válidos pela semifinal da competição.

A primeira partida se inicia às 9h, e estarão frente a frente, Bola Branca e Renegados. Logo na sequência, às 10h30, será a vez de Gopiuva e Camaleão disputarem a vaga na grande final. Em ambos os jogos, caso terminem empatados, a definição do classificado se dará nas cobranças de pênaltis.

Atleta de Carapicuíba sobe ao pódio na 3ª Etapa do Circuito Ecológico em Caieiras

O atleta Ricardo Pereira da Silva, integrante a equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba conquistou a 2ª colocação na categoria para competidores entre 40 e 49 anos, na 3ª Etapa do Circuito Ecológico de Caieiras. Ricardo completou o percurso de 8,5 KM em 36 minutos.