Incubadora Pública de Economia Solidária prorroga chamada para vagas remanescentes e divulga pré-selecionados

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 24 de novembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho divulga os grupos pré-selecionados na chamada pública para participar da Incubadora Municipal de Cooperativas Populares(IMCOP-Centro público ECOSOL).

Nessa etapa foram selecionados nove empreendimentos da área de reciclagem, artesanato, finanças comunitárias e serviços. O edital foi prorrogado por haver ainda seis vagas remanescentes, num total de 15. A Secretaria recebe inscrições até o dia 10 de dezembro, em horário comercial, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e trabalho (Centro Administrativo da Prefeitura), e no Centro Público de Economia Solidária de Carapicuíba (ver endereços abaixo).

As incubadoras se destinam a grupos, empreendimentos ou pré-empreendimentos associados e cooperados do Município. O requisito principal é que sejam empreendimentos formados por pelo menos cinco pessoas e mais de um grupo familiar, dentro de uma proposta cooperativa e solidária. Informações sobre como participar do processo seletivo estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br).

Locais para inscrição:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho (Centro Administrativo da Prefeitura) – Av. Presidente Vargas, nº 280, Vila Caldas, Carapicuíba.

Centro Público de Economia Solidária de Carapicuíba – Av. Inocêncio Seráfico, nº 2454 – 1º andar – Corintinha (Próximo a Igreja São Lucas), Carapicuíba.

Mais informações:

4164-5505/4164-5453 (Luciano ou Antonieta)

94282-0820/ 94284-4470 (Luciano ou Regineli)

Pré-selecionados da Incubadora Pública de Economia Solidária:

Abaixo, os empreendimentos pré-selecionados pela chamada Pública nº 01/2016. Os contemplados serão chamados até o dia 28 de Novembro para entrevista.

1- Banco comunitário Tonato.

2- Grupos de artesanato/CAPS.

3-Imagem Pessoal/Produtos artesanais.

4- Mulheres Rendeiras.

5- Grupo de serviços-CAPS Estrela da arte.

6-Associação Mulheres comunidades tradicionais- Reciclagem.

7- Jogos Lúdicos

8-Grupo Instrumentos de percussão- Ariston.

9- Grupo do sabão/prod. de limpeza- Novo horizonte.

Mais informações podem ser obtidas nos endereços e telefones acima.