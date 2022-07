Prefeitura cria consulta da lista de espera para vagas do Ensino Infantil

Data de Publicação: 25 de novembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, implantou a consulta online da posição de crianças inscritas na lista de espera das vagas de Ensino Infantil Fase I (creche). A medida tem o intuito de facilitar e incentivar o acompanhamento do processo pelos pais e responsáveis.

A consulta da lista pode ser feita no portal da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br) , no menu Serviços, opção “Consulta a Lista de espera – Central de vagas”, preenchendo corretamente os campos com as informações solicitadas. Essa funcionalidade foi possível graças a investimentos em informatização da máquina administrativa.

As inscrições para vagas em creches podem ser feitas duas vezes por ano, conforme calendário pré estabelecido pela Secretaria da Educação. Devem ser feitas presencialmente na própria Secretaria, localizada à Rua Salvador, 24 – Cohab 2. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 4187-3441 e 4207-2190.

Clique aqui e acompanhe a Lista de espera