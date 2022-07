Avenidas principais recebem nova pintura de sinalização de trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2016

Durante novembro e dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza trabalhos de melhorias na sinalização e organização do trânsito nas estradas das Acácias, do Gopiúva, do Jacarandá, do Jataí, do Pequiá, da Gabiroba e da Fazendinha, além das avenidas Marginal do Ribeirão Carapicuíba e Rui Barbosa e Rua Itajubá, vias de grande fluxo no município.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) é responsável pela realização do serviço que vai proporcionar maior fluidez com nova sinalização horizontal, como faixas de pedestres, linhas de divisão de fluxo e marcas zebradas.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2014 foram registradas 1.034 pessoas feridas e, em 2015, esse total caiu para 873, uma diminuição de 15,6%.

Mas a redução mais expressiva está no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Em 2014 foram 16 mortes e em 2015, foram cinco ocorrências com mortes, 68,7% a menos. Em outras palavras, para cada dez pessoas que morreram em acidentes de trânsito em Carapicuíba em 2014, sete sobreviveram em 2015. “A Prefeitura investe na educação no trânsito para crianças e adultos e em melhoria na sinalização, com a meta de que nenhuma pessoa perca a vida em acidentes de trânsito. Os dados estatísticos são uma conquista, mas vamos continuar trabalhando para alcançar o índice zero de vítimas fatais e diminuir o número de feridos” ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.