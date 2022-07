Plenária compõe, nesta sexta, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 1 de dezembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Governo, realiza nesta sexta-feira, 2 de dezembro, às 9 horas, plenária para composição do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (CMDM), e formação de sua primeira diretoria.

O CMDM terá entre seus objetivos, monitorar a rede e discutir as políticas de enfrentamento à violência com as mulheres. A plenária acontece no CREVIM (Centro Especializado de Atendimento as Mulheres em situação de Violência), localizado à Avenida Rui Barbosa, 1230 – Centro.