Quartas de final da Copa dos Campeões acontecem neste domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2016

Após o encerramento da fase de classificação da Copa dos Campeões, torneio organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba, com os jogos realizados no último fim de semana, será dado início aos confrontos eliminatórios das quartas de final da competição.

Palmeirinha, Barcelona, Manchester e Gopiuva, por terem obtidos os melhores desempenhos durante a fase de classificação, jogam com a vantagem do empate para avançarem as semifinais.

Todos os jogos acontecerão no próximo domingo, 4, no Estádio do Niterói. Confira a seguir os resultados da 5ª rodada, a classificação final da 1ª fase e os jogos válidos pelas quartas de final da Copa dos Campeões 2016.