Inscrições para a 34ª Corrida do Peru estão encerradas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2016

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba informa que as inscrições para a 34ª Corrida do Peru – 2016 estão encerradas. Os 250 atletas inscritos participarão da prova no dia 31 de dezembro.

Todos os inscritos receberão via e-mail as informações referentes à retirada dos Kits de prova, prevista para ser realizada no dia 29 de dezembro de 2016, das 9h00 às 16h00 em local a ser confirmado.