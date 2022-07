Em parceria com Palmeiras, SECEL promove peneira de futsal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2016

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba em parceria com a Sociedade Esportiva Palmeiras, realizará no próximo domingo, 11, avaliações (peneira) de futsal para jovens nascidos entre 2005 e 2010.

As inscrições serão realizadas pelo site da prefeitura de Carapicuíba (www.carapicuiba.sp.gov.br) através do link de inscrição. As avaliações ocorrerão na Quadra Coberta da COHAB II, localizada na Av. Brasil, 450.

Segue Link: