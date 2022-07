Renegados conquista o título do Campeonato Veteraníssimo de Futebol Série Ouro 2016

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de dezembro de 2016

Na final do Campeonato Municipal de Futebol Veteraníssimo Série Ouro, torneio realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizada no domingo, 27, o Renegados F.C. supera o G.R. Camaleão por 3 a 0, e fica com o título da competição em 2016.

Além dos troféus e medalhas de campeão e vice-campeão, foram premiados os artilheiros, treinadores, melhores jogadores e a defesa menos vazada do campeonato.

Artilheiros:

Bola de Ouro: Roberto Balestero – AD Vasco da Gama / 5 gols

Bola de Prata: Israel Bispo – Gopiuva FC / 4 gols

Bola de Bronze: Marcos Ferreira – Renegados / 4 gols

Defesa menos vazada: Renegados Futebol Clube / 4 gols sofridos

Treinador Destaque: Elias Cavalcante – Camaleão

Melhor treinador: Edinilson Eulálio – Renegados

Bola de Ouro do Campeonato: Marcos Ferreira – Renegados

Bola de Prata do Campeonato: Marcelo da Silva -Renegados

Bola de Bronze do Campeonato: Erivaldo dos Santos – Camaleão