Inaugurações marcam final do ano em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2016

Ainda este mês, a Prefeitura de Carapicuíba recebe novos espaços de atendimento à população, nas áreas de segurança, esporte e lazer e prestação de serviços. As inaugurações fazem parte de diversas obras em andamento, algumas serão concluídas este ano e outras continuam em 2017.

Nova sede da GCM – 9/12 (sexta-feira)– 10h

A nova sede da Guarda Civil Municipal está localizada na Rua Serra dos Cristais, 128 – Parque do Planalto. O novo espaço é mais amplo, oferece melhores condições para o atendimento da população e a localização dá acesso a todos os bairros da cidade.

Quadra poliesportiva – 10/12 (sábado)– 10h

A quadra da Rua Pico da Bandeira será entregue à população neste sábado. Além de conhecer este novo espaço de esporte e lazer, a população está sendo convidada a aproveitar os serviços que a Prefeitura vai oferecer: Recreação, oficina de pipa e outras brincadeiras para crianças e Bolsa Família, Posto do Procon e Sebrae, Vagas de emprego e muito mais!

Ganha tempo da Prefeitura – 12/12 (segunda-feira) – 10h

A partir de 12 de dezembro começa a funcionar o Ganha Tempo, espaço da Prefeitura dentro do Plazza Shopping (Vila Dirce), oferecendo serviços como PAT, Procon, Sebrae (novo), Microempreendedor Individual (MEI), Banco do Povo, Cadastro do IPTU, protocolo de recursos de multas de trânsito, entre outros. Os mesmos serviços continuam funcionando normalmente no Centro, sendo esta uma opção a mais para a população.

Obras em andamento

Ao término da atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba, o município possui obras que deverão continuar a partir de 2017, na próxima gestão. São empreendimentos que se tornaram realidade graças a organização das contas públicas e cumprimento das demandas estabelecidas pelos órgãos conveniados.

Entre elas, estão pavimentação da Av. General Carneiro, construção de 100 apartamentos na Estrada do Jacarandá, Ginásios de esporte, Praça da Juventude, creches Proinfância, reformas de UBSs, muro de arrimo na Vila Municipal, pavimentação de três trechos do Córrego Cadaval, além da duplicação da Av. Paulo Leivas Macalão e Corredor Oeste, que inclui a pavimentação das avenidas centrais (Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu e Av. Dep. Emílio Carlos) e construção de dois terminais intermunicipais (Centro e Km. 21), dentre outras.

As obras em andamento representam mais de R$ 300 milhões, vindos dos governos estaduais e federais, por meio de convênios firmados nos últimos anos, que trarão melhores condições de vida para a população. Tudo isso demonstra que Carapicuíba cresceu em desenvolvimento e investimento.