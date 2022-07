Parque dos Paturis recebe atividade de promoção em Saúde Mental

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2016

Aconteceu na quinta-feira, 30 de novembro mais uma edição do projeto “Saúde Mental, beleza e coisa e tal”, ação intersetorial da Prefeitura de Carapicuíba, tendo a frente a Secretaria Municipal de Saúde, com a participação das Secretarias da Educação, Segurança, Convênios, Governo e Assistência Social.

Profissionais e usuários do Caps ADULTO, Caps infantil, Caps AD , Das Doidas, Projeto Oficina e Instituto Léa Rosemberg, além da Sociedade Civil Organizada, se reuniram na Praça da Árvore, na Cohab 5, com atividades de ginástica, dança circular, sarau, abordagem social e dramatização.

Os usuários das unidades de Saúde Mental apresentaram seus produtos desenvolvidos no projeto Oficina, entre eles o sabonete PIRAÍ, que participará do Programa de Economia Solidária do município de Carapicuíba, por meio da Incubadora Pública.

Enquanto as atividades eram desenvolvidas por profissionais, outros saíam para abordar moradores de rua, convidando-os para participar das brincadeiras e realizar o cadastro social. A próxima atividade será no parque dos Paturis.