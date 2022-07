Prefeitura de Carapicuíba Realiza Cantata de Natal

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2016

As atrações natalinas acontecerão de 07 a 18 de dezembro

Dezembro chegou e com ele muita alegria e espírito de amizade e fraternidade. E para alegrar ainda mais este mês tão esperado, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará uma extensa programação dedicada ao mês do Natal, entre os dias 07 e 18 de dezembro, no Plaza Shopping de Carapicuíba.

O público que passar pelo local nessas datas, terá a oportunidade de realizar compras ao som de músicas natalinas, além de conhecer os projetos de música, dança a peça teatral da escola de teatro existentes no município de Carapicuíba.