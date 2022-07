Dois torneios de Carapicuíba entram na disputa da Semifinal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2016

Copa dos Campeões

A Copa dos Campeões de Futebol 2016, torneio realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem disputa da fase semifinal neste domingo, 11.

As vagas foram definidas no último dia 4, com os confrontos das quartas de final. O primeiro a garantir seu lugar na semifinal foi o Vasco da Gama ao vencer o Palmeirinha por 4 a 0. Na sequencia o Bola Branca superou o Barcelona pelo placar de 2 a 1.

No terceiro jogo Manchester e Camaleão se enfrentaram e o Camaleão se deu melhor vencendo a partida por 2 a 1, o mesmo placar da vitória do Gopiuva sobre o Família.

Os jogos válidos pela semifinal da Copa dos Campeões 2016 acontecem às 10h30, quando o Vasco da Gama encara o Gopiuva; às 12h00 é a vez de Bola Branca e Camaleão duelarem pela vaga na decisão. Os jogos acontecem no Estádio do Niterói – Cohab 2.

Veteraníssimo Série Prata

O Campeonato Municipal de Futebol Veteraníssimo Série Prata 2016, realiza, no próximo domingo, 11, os confrontos válidos pela semifinal da competição.

No último domingo, 4, a equipe do Mareias venceu o Arsenal do Morro por 2 a 1, enquanto Furacão goleou o Roma Capriotti por 4 a 0. Jacarandá e Caracas venceram seus adversários, respectivamente, Tradição e Paulistano pelo placar de 2 a 1.

As semifinais ocorrem no Estádio do Niterói. Às 9h o Maresias enfrenta o Caracas, e às 13h30 Furacão e Jacarandá disputam a outra vaga na final do torneio.