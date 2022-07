Nesta segunda-feira, 19, Prefeitura inaugura mais uma obra de iluminação pública

Secretarias: Infraestrutura

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, inaugura na segunda-feira, 19 de dezembro, a partir das 19h30, iluminação da Rua Projetada, que fica entre as ruas Ernestina Vieira e Serra dos Cristais.

A obra foi realizada com recursos municipais, vindos da arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública). No total, são 34 pontos de iluminação, com lâmpadas metálicas de 250W (luz branca).

Desde o início das atividades da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura entregou a iluminação completa do Parque da Aldeia de Carapicuíba, Parque Jandaia, Parque do Jardim Santa Brígida, Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Marginal do Cadaval próximo à Vila Menck e agora este trecho, que serve de acesso para a população que vai ao Parque do Planalto, Pronto Socorro da Vila Dirce e ao novo shopping de Carapicuíba.

Além disso, em todo município, já são cerca de 7 mil novos pontos de iluminação em diversos bairros como: 120 Casas, Rua Los Angeles, com cerca de 1Km de extensão, e mais de 300 vielas, iluminação pública do condomínio Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.