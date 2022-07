Usuários de Carapicuíba terão desconto na integração com linhas metropolitanas para São Paulo

Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 16 de dezembro de 2016

A partir da próxima segunda-feira, 19/12, os usuários dos ônibus de diversos bairros de Carapicuíba contarão com nova integração entre linhas metropolitanas para chegar a São Paulo, nas Estações do Metrô Butantã, Pinheiros e Hospital das Clínicas. Esta ação da EMTU/SP representa uma economia aos passageiros de 24% a 36% com pagamento da tarifa integrada de R$ 6,25, somente com o uso do Cartão BOM.

A integração beneficiará principalmente os moradores dos bairros: Cidade Ariston, Vila Iza, Vila Cretti, Jardim Santo Estevão e Vila Marcondes. Os usuários deverão utilizar a linha 283 e fazer conexão com 12 linhas metropolitanas no ponto de encontro destes serviços, principalmente ao longo da Avenida dos Autonomistas, em Osasco, entre a Estação Km 21 e o Terminal Rodoviário Amador Aguiar (Vila Yara).

Estes serviços têm como destino a capital paulista.

Linha de origem em Carapicuíba

283TRO Carapicuíba (Cidade Ariston) – Osasco (Vila Yara)

Linhas com destino a São Paulo

020TRO Carapicuíba (Vila Dirce) – São Paulo (Pinheiros)

059TRO Osasco (Conjunto dos Metalúrgicos) – São Paulo (Metrô Butantã), via Osasco (Jardim Califórnia)

059PR1 Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte) – São Paulo (Metrô Butantã), via Osasco (Conjunto dos Metalúrgicos / Jardim Califórnia)

060TRO Osasco (Olaria do Nino) – São Paulo (Metrô Butantã)

060BI1 Osasco (Jardim Santa Maria) – São Paulo (Metrô Butantã)

061TRO Carapicuíba (Jardim Guapiúva) – São Paulo (Metrô Butantã), via Osasco (Jardim Turíbio)

081TRO Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – São Paulo (Metrô Butantã)

225TRO Carapicuíba (COHAB V) – São Paulo (Pinheiros), via São Paulo (Hospital das Clínicas)

428TRO Barueri (Jardim do Líbano) – São Paulo (Metrô Butantã)

516TRO Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – São Paulo (Metrô Butantã), via Jandira (Parque Santa Tereza)

517TRO Itapevi (Centro) – São Paulo (Metrô Butantã), via Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)

805TRO Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) – São Paulo (Metrô Butantã)

Integração:

Sentido Carapicuíba – São Paulo:

O usuário embarca na linha 283TRO, sentido Osasco, paga a tarifa de R$ 4,10 com o Cartão BOM e desembarca no ponto de conexão com as 12 linhas, na Avenida dos Autonomistas. Nesta via, embarca em um dos 12 serviços com destino a São Paulo, quando será debitado do cartão o valor de R$ 2,15, totalizando a tarifa integrada de R$ 6,25.

Sentido São Paulo – Carapicuíba:

O usuário embarca em São Paulo em uma das 12 linhas, no sentido do outro município, paga a tarifa correspondente do serviço com Cartão BOM, desembarca em um dos pontos de conexão na Avenida dos Autonomistas e embarca na linha 283TRO, sentido Carapicuíba. O valor do débito no cartão na segunda viagem totalizará o valor da tarifa integrada de R$ 6,25.