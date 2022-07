Retirada dos Kits da 34ª Corrida do Peru será no dia 29/12

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de dezembro de 2016

Os atletas inscritos na 34ª Corrida do Peru deverão comparecer no próximo dia 29 de dezembro, das 9h às 16h, no Estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, para retirar o kit de prova (nº de peito e alfinetes e chip eletrônico). Para efetuar a retirada do kit os atletas devem apresentar o RG ou a CNH.

O kit também poderá ser retirado por familiar ou representante do atleta inscrito, mas é obrigatório a apresentação do documento solicitado. O Ginásio Ayrton Senna está localizado na Av. Antônio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5.