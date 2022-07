Mais uma creche municipal para Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de dezembro de 2016

Nesta quarta-feira, 28 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba entrega mais uma Escola Municipal de Educação Infantil, a EMEI Profª Maria Eliana Zadra, construída por meio do convênio com o Ministério da Educação e FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), pelo programa Proinfância. A inauguração acontece a partir das 17h30 na Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 1111 – Cohab 5.

A EMEI Profª Maria Eliana Zadra é uma creche do Tipo 2, com capacidade para atendimento de até 188 crianças, em dois turnos, ou 94 crianças em período integral. Os recursos para a construção foram de R$ 1.366.599,05.

A Prefeitura de Carapicuíba trabalhou durante os últimos oito anos para ampliar as vagas oferecidas no Ensino Infantil. Por meio de convênios, construções, ampliações e reformas periódicas nas unidades escolares, o número de vagas oferecidas aumentou consideravelmente. Em 2008 eram menos de mil vagas, e atualmente o município oferece mais de 6 mil vagas.

Só na Cohab foram ampliadas as Emeis Peter Pan e Izaura Quércia e aberta a Emei Maria José Abyaza Costa. Dois convênios com entidades também colaboram para o aumento de vagas, que atualmente chega no bairro, a 2589 vagas, com dez unidades.

Durante a inauguração haverá sorteio um smartfone, uma bicicleta e um notebook para o público presente que apresentar o cupom preenchido, encartado no panfleto que divulga o evento.