Ganha Tempo oferece serviços da Secretaria de Transporte e Trânsito

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 27 de dezembro de 2016

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou em 12 de dezembro o Ganha Tempo, espaço para serviços públicos dentro do Plaza Shopping (Vila Dirce). O espaço oferece atendimento aos munícipes no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Procon, Sebrae, Microempreendedor Individual (MEI), Banco do Povo, Cadastro do IPTU, entre outros. Os mesmos serviços continuam funcionando normalmente no Centro, sendo esta uma opção a mais para a população.

Dentre os serviços oferecidos à população no Ganha Tempo está o atendimento da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Lá o munícipe pode dar entrada no pedido de recurso de multas, protocolar solicitações relacionadas a pintura e placas de sinalização, entre outros, além de obter informações sobre a Secretaria e sua atuação no município.

Em breve outros serviços como a emissão de credenciais de identificação especial para utilizar as vagas de estacionamento em vias públicas beneficiando pessoas com deficiência e/ou idosos que também podem usar seu cartão em outras cidades, pois ele é válido em todo o território nacional.

Obras em andamento

Ao término da atual gestão da Prefeitura de Carapicuíba, o município possui obras que deverão continuar a partir de 2017, na próxima gestão. São empreendimentos que se tornaram realidade graças a organização das contas públicas e cumprimento das demandas estabelecidas pelos órgãos conveniados.

Entre elas, estão pavimentação da Av. General Carneiro, construção de 100 apartamentos na Estrada do Jacarandá, Ginásios de esporte, Praça da Juventude, creches Proinfância, reformas de UBSs, muro de arrimo na Vila Municipal, pavimentação de três trechos do Córrego Cadaval, além da duplicação da Av. Paulo Leivas Macalão e Corredor Oeste, que inclui a pavimentação das avenidas centrais (Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu e Av. Dep. Emílio Carlos) e construção de dois terminais intermunicipais (Centro e Km. 21), dentre outras.

As obras em andamento representam mais de R$ 300 milhões, vindos dos governos estaduais e federais, por meio de convênios firmados nos últimos anos, que trarão melhores condições de vida para a população. Tudo isso demonstra que Carapicuíba cresceu em desenvolvimento e investimento.