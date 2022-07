Município de Carapicuíba/SP | “Patrulha da Dengue”: Prefeitura realiza treinamento com servidores

“Patrulha da Dengue”: Prefeitura realiza treinamento com servidores

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de janeiro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, realizou na quinta-feira (19) treinamento com servidores do município, que participarão do Programa Patrulha da Dengue. O evento contou com a participação de secretários e da vice-prefeita, Gilmara Gonçalves.

O biólogo Michel Hans ressaltou a importância de não deixar o mosquito nascer, eliminando os focos de água parada. Vale lembrar que, além da dengue, o Aedes aegypti é transmissor da zika, chikungunya e febre amarela.

Durante o evento, também falaram sobre o tema a diretora da Vigilância Sanitária, Mariana Martino Brito e a diretora da Vigilância Epidemiológica, Raquel Vilarinho.

Para a secretária de Saúde, Ana Maria Massarenti, é muito importante ampliar e cada servidor se tornar um multiplicador nos mutirões que serão realizados nas residências a partir do sábado (28/01).

Antes disso, a Patrulha da Dengue agirá nos próprios públicos. “Uma ação eficiente começa em casa, por isso vamos começar pela prefeitura”, afirma o prefeito Marcos Neves.