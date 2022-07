Prefeitura de Carapicuíba realiza estudo para implantação da Feira Noturna

Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 26 de janeiro de 2017

Uma equipe técnica da prefeitura de Carapicuíba realiza um estudo para a implantação da Feira Noturna. “Estamos estudando alguns locais e verificando elementos como facilidade de acesso com o menor desconforto para a vizinhança”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Luiz Gonzaga. Além disso, segundo o titular da pasta, no próximo dia 30, segunda-feira, haverá uma reunião com os feirantes, para discutir assuntos relativos à categoria e a implantação da Feira Noturna.

Definido o local, haverá novo decreto e edital de chamamento: “quando já teremos uma previsão de quantos vendedores de cada produto, garantindo a funcionabilidade e o atendimento da demanda da população”, conclui o secretário.