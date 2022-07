Aldeia recebe plantio de 240 árvores

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 1 de fevereiro de 2017

A prefeitura de Carapicuíba beneficia o bairro da Aldeia com um plantio de árvores. O local recebe 240 árvores, como ipê rosa, amarelo e branco, arueira, ingá, angico branco e vermelho, canafístula, quaresmeira e pitangueira, entre outros.

A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade prevê novos plantios nos bairros, além do acompanhamento das árvores em desenvolvimento. Periodicamente, os técnicos visitam os locais de plantios anteriores, verificando as condições das árvores, substituindo as depredadas e adubando as que apresentam dificuldade de crescimento.