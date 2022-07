Prefeitura instala semáforo e revitaliza sinalização de trânsito em Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2017

Com a atuação firme e constante da Prefeitura de Carapicuíba na prevenção de acidentes através de ações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT), a população é a maior beneficiada. No último dia 30 de janeiro foi instalado semáforo no importante cruzamento na Vila Menk, da Estrada das Acácias com Avenida Marginal do CSU.

O local onde foi instalado o semáforo fica em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro e no último mês o movimento de veículos e pedestres aumentou significativamente na região. Para promover mais segurança para a população também foram pintadas faixas de travessia de pedestres e de divisão de pistas, colocadas placas de sinalização de sentido da via e sinal de contramão.

Na Avenida Consolação, ligação entre o Centro de Carapicuíba e o bairro Tamboré, toda a pintura de pista e as proteções laterais como grades de blocos de concreto foi refeita, proporcionando maior visibilidade e segurança aos motoristas.

A administração trabalha na fiscalização, revitalização e colocação de novas placas de sinalizações, instalação de equipamentos eletrônicos modernos e operações diárias de tráfego. Tudo para minimizar o máximo possível o número de acidentes nas vias da cidade e proporcionar mais segurança para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas.