Secretaria de Assistência Social reúne entidades para aprimorar a prestação de serviços

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 3 de fevereiro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba realizou, no dia 01 de fevereiro, encontro entre a Secretaria de Assistência Social e entidades que executam serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O encontro aconteceu na Casa dos Conselhos às 10h.

Participaram da atividade Associação Tenda de Cristo, Projeto Missionario Vila Capriotti, Catic- Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba, ACM- Associação Cristã de Moços- ONG Brasil Melhor, Associação São Joaquim de Apoio a Maturidade, Comunidade Kolping da Aldeia, Lar do Menor e Centro Social Santa Rita de Cassia.

O objetivo foi padronizar e criar sistemática no atendimento à população nos bairros, interligando todo o atendimento das entidades com os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

Cada CRAS terá um profissional que fará a ligação direta com as entidades, visando melhor acesso da população aos serviços de atendimento, cadastro único, entre outros.

A palestrante do encontro foi a Secretária de Assistência Social falou sobre a metodologia do trabalho esperado e também pôde acolher sugestões das entidades para a melhoria do serviço prestado à população. “Os encontros permite proximidade com as entidades e assim podemos discutir diretamente os problemas de cada território. Nossa forma de gestão é participativa e tenho gosto de estar em contato direto com as equipes de atendimento direto ao público”, complementou a secretária.