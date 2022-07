Inscrições abertas para o Programa Brasil Alfabetizado 2017

Data de Publicação: 8 de fevereiro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realiza as inscrições para as novas turmas do Programa Brasil Alfabetizado. Para os alfabetizadores o período de inscrições vai até o dia 09 de fevereiro (quinta-feira) e para alunos o prazo vai até dia 16.

Os interessados devem comparecer em qualquer escola municipal (EMEI ou EMEF) ou na Secretaria da Educação (Rua Salvador nº 34 – Cohab II) das 9h às 17h, com RG, CPF, Comprovante de Residência.

Alunos

Pessoas com idade acima de 15 anos que querem ser alfabetizadas e continuar seus estudos. Serão duas horas de aula no período noturno de segunda à quinta-feira, lanche e material escolar grátis na unidade escolar mais perto da sua casa.

Alfabetizadores voluntários

Os alfabetizadores precisam ter pelo menos o ensino médio completo, mas também podem ser professores formados. É necessário levar além dos documentos pessoais, Comprovante de Escolaridade como histórico escolar, diplomas, certificados, etc.

O Programa Brasil Alfabetizado acontece através de parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal. É uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizados em idade escolar.

Os ciclos têm duração de seis meses, período em que os alunos adquirem conhecimentos de leitura e escrita. O próximo passo para aqueles que quiserem continuar estudando é o EJA (Educação de Jovens e Adultos), em que os alunos começarão a cursar o ensino fundamental.