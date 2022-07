Patrulha da Dengue visita a Cohab neste sábado

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 9 de fevereiro de 2017

A terceira edição do programa Patrulha da Dengue beneficia a Cohab, num mutirão agendado para o próximo sábado, dia 11. Depois de uma grande ação, reunindo voluntários no Ariston, o programa Patrulha da Dengue repetiu o mutirão no último sábado, dia 4, nos bairros do Jandaia, Santa Tereza, Santa Brígida e Novo Horizonte.

Equipes de visitação técnica e de panfletagem percorreram as ruas dos bairros, numa ampla ação de conscientização. Simultaneamente, caminhões de entulhos foram retirados do local.

Desenvolvido pela secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, da prefeitura de Carapicuíba, o programa Patrulha da Dengue reúne voluntários de todas as secretarias.

Com essas ações nas ruas, a prefeitura recolheu 20 veículos abandonados e notificou outros 39 proprietários.

TODOS CONTRA A DENGUE – Focos de procriação são locais com água limpa e parada. A fêmea do mosquito bota os ovos na parede desses recipientes, bem próximo à superfície da água. Daí a importância de lavar esses locais com escova. O ovo sobrevive um ano no seco e, quando encontra umidade, se transforma em pupa, larva e, em sete dias chega à fase adulta.

Cada morador deve verificar os possíveis criadouros uma vez por semana. Qualquer vasilha com água parada pode ser foco do mosquito.