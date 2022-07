Carapicuíba toma medidas contra atos de vandalismo

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de fevereiro de 2017

Os próprios municipais de Carapicuíba sofreram uma série de atos de vandalismo e furtos em janeiro. A Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano, está tomando medidas no sentido de prevenir e coibir essas ações para que o atendimento à população não seja prejudicado.

Casos

Em menos de uma semana, entre o final de janeiro e início de fevereiro, a UBS do Ariston teve os fios cortados, o que prejudicou o atendimento. Além disso, a Prefeitura de Carapicuíba teve custos extras para solucionar o problema causado pelo vandalismo, neste momento em que cada centavo é essencial para melhoria da saúde.

Já o Ginásio de Esportes Tancredo Neves teve os fios de energia furtados na última semana. No mesmo endereço também está localizada a EMEI Seninha, que teve três portas furtadas, além de detergente e papel higiênico.

Ações

Nos dias 25 e 26 de janeiro, o secretário de Segurança Pública e Controle Urbano, realizou um treinamento com os 56 vigias do município. “As instruções são muito importantes para que o vigia saiba como deve proceder e agir rapidamente. Além disso, também estamos realizando ações de prevenção, instruindo os servidores das escolas e unidades de saúde, entre outros”, afirma o secretário.

O secretário de Segurança se reuniu com o comandante do 33º Batalhão, Coronel Carlos, e conseguiu o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança nos próprios públicos. Além disso, a Ronda Escolar também reforçará as ações de segurança em parceria com a Guarda Civil Municipal.

Na madrugada desta quarta-feira (8), durante o plantão noturno, a Guarda Civil Municipal apreendeu o suspeito, que tentava invadir a EMEI Seninha mais uma vez.

Denuncie

A população pode contribuir com a segurança. Os canais da Prefeitura de Carapicuíba estão abertos. Caso veja algo suspeito nos arredores dos prédios públicos, denuncie:

Guarda Civil Municipal

4183-5229

Ouvidoria

4164-2971 / 5440