Ginásio Ayrton Senna abriga Torneio de Férias

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2017

Envolvendo 27 equipes Menores e 16 da categoria Principal, o 13º Torneio de Férias tem largada nesse sábado, 18, no Ginásio Ayrton Senna.

As competições das categorias menores ficaram assim divididas:

Categoria Sub 10 – Paulista FC, América Jrs, Crianças do Bem/Osasco e Crianças do Bem/Jandira.

Categoria Sub 12 – Paulista FC, América Jrs, Crianças do Bem/Osasco e Crianças do Bem/Jandira.

Categoria Sub 14 – Paulista FC, América Jrs, Família Tibagi, Katados FS, Garotos da Vila, Meninos de Ouro e Vila Maria.

Categoria Sub 16 – América Jrs, Real Atletick, Katados, Crianças do Bem/Osasco, Cop. Charles K´Langos, Muno FS e Kolping Aldeia.,

Categoria Sub 17 – Real Atletick, Cop. Charles K´Langos, Pentágono, Garotos da Vila e 7 Garotos.

A largada acontece nesse sábado, 18, a partir das 9 horas.

Já na categoria Principal, são 16 equipes divididas em duas chaves:

Chave A – Último Gole, 7 de Setembro, Bola + um X, Azurra, Sem Futuro, Porto, Balaka e Meninos de Ouro.

Chave B – Amigões FC, R-9, Fúria, Vila Cretti, Bola + um A, Guerreiros, Real Cohab 5 e 7 Garotos.

Jogam dentro da chave classificando as quatro primeiras para a segunda fase.

A largada acontece neste domingo, 19, a partir das 9 horas: Sem Futuro x Meninos de Ouro, 7 de Setembro x Azurra FS, Porto FS x Balaka FC, Último Gole x Bola + um X, Bola + um A x 7 Garotos, R-9 x Vila Cretti, Amigões FC x Fúria e Guerreiros x Real Cohab 5.