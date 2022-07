Prefeitura inicia nova fase das obras do Cadaval

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2017

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Carapicuíba iniciou a nova fase das obras do Cadaval. Serão 500 metros lineares, com duas novas faixas da Av. Marginal do CSU. O trecho das obras iniciadas fica entre a Estrada das Acácias e a Estrada do Pequiá.

As obras do Cadaval incluem a canalização do córrego e construção de nova avenida que permitirá a ligação da Vila Sulamericana, na divisa com Barueri, até a região da Vila Dirce, desafogando o trânsito da Av. Inocêncio Seráfico, principal via da cidade.

O Cadaval, maior córrego de Carapicuíba, tem cerca de 10 km de extensão e passa por diversos bairros, dentre eles: Jardim Planalto, Capriotti, Vila Cretti, Vila Menck, Ariston e Vila Sulamericana.